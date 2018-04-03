В Петербурге Мигель рассказал путь создания "Безликих"

Мигель рассказал как выглядят безликие в реальной жизни.

В Санкт-Петербурге 24 марта состоялась автограф-сессия с российский режиссёром, хореографом, продюсером и наставником в шоу "Танцы" на ТНТ - Мигелем. Напомним, Мигель - создатель иммерсивного шоу "Безликие". Это театр тотального погружения, в котором зритель превращается в соучастника происходящего.

На встрече Мигель рассказал о том, что необходимо при себе иметь для реализации подобного проекта. Кроме того, двое зрителей выиграли два билета на иммерсивное шоу. Победителей режиссер выбрал самостоятельно. Для участия в розыгрыше необходимо было задать вопрос. А чтобы получить билеты на "Безликих" вопрос должен был заинтересовать Мигеля.

Обладательница приглашений на иммерсивное шоу спросила: "Как стать безликим в реальной жизни?"

Половина нашего человечества таким и является. В тот момент, когда они могут пройти мимо человека, которому больно. В тот момент, когда они недостаточно погружаются в мир вокруг них. В тот момент, когда они настолько сильно заботятся о своем благосостоянии, своей жизни. Вот мне кажется в этот момент люди становятся безликими. Мигель

С 10 апреля в ТЦ "Галерея" все желающие могут приобрести билеты на иммерсивное шоу "Безликие".

Видео, фото: Piter.tv, Instagram - natalyfuks, valerevich77