Путин о встрече с Трампом: "Россия готова к этому диалогу"

Президент России заявил, что ему есть о чем поговорить с американским коллегой.

Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом. Так он ответил на вопрос директора Департамента Минэнерго Евгения Грабчака в ходе "Прямой линии".

Мужчина рассказал, что неоднократно видел на странице американского президента в Twitter посты, в которых он писал о желании встретиться с Путиным. Глава российского государства заявил, что ему есть о чем поговорить с Трампом. Однако он видит, что сейчас происходит в сфере внутренней политики США и знает, что существует масса ограничений со стороны других властных институтов государства.

Все зависит не только от лидера государства. Сейчас часть спекулируют на российско-американских отношениях, выдумывая фейки. Как только коллеги будут готовы - мы ответим. Есть о чем поговорить. Например, о разоружении. Владимир Путин

Ранее Путин рассказал о плюсах и минусах действующих против России санкций.

Видео: "Прямая линия"