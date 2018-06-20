Вспышка сальмонеллеза в Петербурге: печально известный детсад №53 снова работает

В детском учреждении устранили все нарушения.

Роспотребнадзор удостоверился в устранении нарушений в петербургском детском саду №53, который был закрыт на 30 дней из-за вспышки сальмонеллеза. Надзорное ведомство сообщило, что все дети уже выписаны из стационаров. Родителями предложена юридическая помощь в вопросе возмещения морального и материального вреда.

С 6 по 8 апреля в дошкольном учреждении была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. К врачу обратились 10 детей. За два дня число заболевших выросло до 57 человек. Пострадавшим поставили диагноз "сальмонеллез". Проверка показала, что причиной инфекции стали серьезные нарушения в организации питания: несоблюдения технологии приготовления и хранения продуктов, а также антисанитария на пищеблоке.

Также выяснилось, что сотрудники кухни не работали в штате учреждения, а являлись работниками обслуживающего комбината питания. Компания поставляет обеды в десятки учебных учреждений города. Красногвардейский суд Петербурга принял решение о закрытии детского сада №53 на 30 дней. Об этом сообщала Объединенная пресс-служба городских судов.

Как отметили эксперты, ситуация с организацией школьного питания в Северной Столице оставляет желать лучшего. Поставщики пытаются увеличить прибыль, игнорируя здоровье детей. Например, в прошлом году Роспотребнадзор обнаружили в одной из школ Красногвардейского района молочный фальсификат. Причем предприятие не имело в штате ни одного повара. Помимо того, что комбинаты поставляют некачественную продукцию в школы, имеет место необоснованное завышение цен на их услуги.

Сотрудники УФАС выяснили, что петербургские поставщики вступают в сговор ради получения выгодных контрактов. Только в прошлом году компетентные органы выявили два случая сговора между крупными комбинатами. При этом родители, оплачивающие питание в школах и садах по завышенным тарифам, резко критикуют качество обедов. Эксперты видят выход только в пересмотре существующей системы организации питания.

Фото: Piter.TV