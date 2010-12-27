Вслед за Выборгом во всех районах Ленобласти откажутся от пластика

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил распространить опыт комитета по культуре по отказу от использования пластиковой посуды на всех мероприятиях региональной администрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Конечно, это не революция в обращении с мусором, но хороший пример по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, который администрация региона начинает с себя.
Александр Дрозденко, глава региона
Речь идет не только о пластиковой посуде, но и об упаковке и пакетах. На нескольких фестивалях и концертах попробовали использовать биоразлагаемую посуду. Этот тест признали успешным и решили внедрять данный принции повсеместно.
В комитете отметили, что бумажные расходные материалы также облегчают их брендирование. Это отлично будет сказываться на продвижении выставок, концертом и фестивалей. На музыкальном фестивале в Выборге "Музыка трех морей" уже использовали бумажные брендированные стаканчики.
Ученые уже доказали, что пластиковые бутылки, посуда или пакеты могу лежать сотни, тысячи и даже миллионы лет и не разлагаться.
Также мы сообщали, что в Совете при Президенте РФ поддержали инициативу Ленинградской области.
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