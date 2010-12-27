В Совете при Президенте РФ поддержали инициативу Ленинградской области

Ленинградской область стала первым в России регионом, отказавшимся от одноразового пластика во время массовых мероприятий. Тест проводили на фестивале в Выборге.

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерен рекомендовать распространить опыт Ленинградской области по отказу от использования пластиковой посуды при проведении культурно-массовых мероприятий во всех российских регионах. Об этом сообщает пресс-центр Совета.

Совет при Президенте РФ приветствует инициативу Ленинградской области, которая стала первым в России регионом, отказавшимся от одноразового пластика во время массовых мероприятий. Совет поддерживает решение комитета и будет рекомендовать распространить такую инициативу во всех регионах. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Комитет по культуре Ленинградской области отказался использовать пластиковые материалы при проведении культурно-массовых мероприятий в регионе. Речь идет о пластиковой посуде, упаковке и пакетах. На нескольких фестивалях и концертах попробовали использовать биоразлагаемую посуду. Этот тест признали успешным и теперь данный принции решили внедрять повсеместно.

В комитете отметили, что бумажные расходные материалы также облегчают их брендирование. Это отлично будет сказываться на продвижении выставок, концертом и фестивалей. В выходные (7-8 июля) на музыкальном фестивале в Выборге "Музыка трех морей" использовали бумажные брендированные стаканчики.

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