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Вскрытие льда на Неве ожидается 26-27 марта
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вскрытие льда на Неве ожидается 26-27 марта

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В первой декаде апреля вскроется лед Финского залива, Невской губы.

Вскрытие реки Невы в Петербурге ожидается 26-27 марта, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, начало половодья в Ленобласти придется на первую половину апреля.

В первой декаде апреля вскроется лед Финского залива, Невской губы. По словам синоптика, медленнее всего сходит лед на Ладоге.

На территории Ленобласти в этом году ожидается половодье от 10 до 50 см. пик половодья ожидается во второй-третьей декаде апреля. При этом, в Северной столице половодья не бывает, так как вся вода уходит, попадая в Неву.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: лед, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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