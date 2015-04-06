Вскрытие льда на Неве ожидается 26-27 марта

В первой декаде апреля вскроется лед Финского залива, Невской губы.

Вскрытие реки Невы в Петербурге ожидается 26-27 марта, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, начало половодья в Ленобласти придется на первую половину апреля.

В первой декаде апреля вскроется лед Финского залива, Невской губы. По словам синоптика, медленнее всего сходит лед на Ладоге.

На территории Ленобласти в этом году ожидается половодье от 10 до 50 см. пик половодья ожидается во второй-третьей декаде апреля. При этом, в Северной столице половодья не бывает, так как вся вода уходит, попадая в Неву.

Фото: Piter.tv (архив)