Всеволожск и Тосно наделили статусами временных столиц Ленобласти

Область не отказалась от традиции ежегодно определять столицу для проведения Дня образования региона.

Столицами Ленинградской области для проведения Дня образования региона в 2021 году станет Всеволожск, а в 2022-м году ― Тосно.Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Соответствующее распоряжение уже подписал Александр Дрозденко.

Ранее Всеволожск и Тосно выиграли на конкурсе "Столицы Ленинградской области". Он регулярно проводится среди муниципальных районов и городского округа области. Из-за ограничительных мер масштабные праздничные мероприятия пришлось сдвинуть на один год.

Статус столицы позволяет городам получить дополнительное финансирование на ремонт и проекта благоустройства.

Ранее стало известно о том, что до конца 2020 года Гатчина обретет официальный статус столицы 47-ого региона.

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