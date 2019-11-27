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Всеволожск и Тосно наделили статусами временных столиц Ленобласти
Сегодня, 16:12
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Всеволожск и Тосно наделили статусами временных столиц Ленобласти

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Область не отказалась от традиции ежегодно определять столицу для проведения Дня образования региона.

Столицами Ленинградской области для проведения Дня образования региона в 2021 году станет Всеволожск, а в 2022-м году ― Тосно.Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Соответствующее распоряжение уже подписал Александр Дрозденко. 

Ранее Всеволожск и Тосно выиграли на конкурсе "Столицы Ленинградской области". Он регулярно проводится среди муниципальных районов и городского округа области. Из-за ограничительных мер масштабные праздничные мероприятия пришлось сдвинуть на один год.

Статус столицы позволяет городам получить дополнительное финансирование на ремонт и проекта благоустройства. 

Ранее стало известно о том, что до конца 2020 года Гатчина обретет официальный статус столицы 47-ого региона. 

Фото: Википедия

 

Теги: столица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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