Вселенная Елена Шейдлиной уместила целую планету

Со 2 по 10 июля в Музее современного искусства "Артмуза" Елена Шейдлина, Instagram-блогер с трехмиллионной аудиторией, открыла портал в свою Вселенную. Взаимодействовать с десятью арт-объектами, воплощенными в реальность из её профиля в Instagram, приехали люди из многих городов России и разных стран. Известный диджитал-художник и модель с ростом 158 сантиметров рассказала Piter.TV, как создавалась выставка и почему в следующий раз подготовка займёт куда больше времени.

Со 2 по 10 июля в Музее современного искусства "Артмуза" Елена Шейдлина, Instagram-блогер с трехмиллионной аудиторией, открыла портал в свою Вселенную. Взаимодействовать с десятью арт-объектами, воплощенными в реальность из её профиля в Instagram, приехали люди из многих городов России и разных стран. "Много было из Казахстана, много было из Риги, из Финляндии, несколько девушек из Швеции, молодые люди из Таиланда прилетели! Приехали из Ростова-на-Дону, из Самары, из Саратова, из Москвы. Многие приезжали на один день, чтобы увидеться. Джае из Хабаровска и Владивостока были...Столько городов!" — рассказала известный блогер в интервью Piter.TV.

Диджитал-художник и модель с ростом 158 сантиметров также отметила, что на подготовку данной выставки она потратила один вечер. "Мне было очень важно это попробовать: разработать концепцию за день. Конечно, это не очень хорошо, потому что такие вещи, как выставки, необходимо продумывать заранее." — поделилась своими мыслями Елена. Так, например, многие декорации в первый же день не выдержали нагрузку: инсталляции оказались весьма непрочными. "Когда мы создавали даннуюэкспозицию, мы вообще не думали, что будет такая большая аудитория, такой ажиотаж, что люди будут приезжать из других городов... В будущем все это необходимо будет продумывать, потому что, чем больше аудитория, тем больше перед ней ответственности, тем больше безусловно будет и критики. Данная же выставка было создано на маленькую семью, а оказалось, что семья, она безграничная, по всей планете разбросанная". По словам Елены, в следующий раз девушка учтет все погрешностии и будет готовиться к подобному событию куда дольше.

Дебютная выставка в "Артмузе" под названием "Вселенная Шейдлина" дала возможность тысячам фанатов не только попасть внутрь фотографий Елены, встать на ее место, но и лично встретиться с ней. Каждый день она приходила в музей, чтобы дать автограф и ответить каждому поклоннику на интересующий вопрос. Художница рассказала, что чувствует неловкость, когда мальчики-поклонники делают ей комплименты: "Я робею, когда парень подходит ко мне и говорит, что это круто, что ему нравится мое творчество. Мальчики, они более стеснительные, не так бросаются с эмоциями как девочки. Мы эмоциональные, нам нужно сразу все вылить: я тебя люблю, ты самая классная, я хочу быть такой, как ты!"

Блогер создала 10 арт-комнат, инсталляций, или иначе локаций для съемок по мотивам своих фото-работ. "Возможно, все эти комнаты, которые были построены, отражают этапы в моем творчестве, отражают взросление творчества", — пояснила нам Елена.

Название выставки "Вселенная Шейдлина" популярный блогер прокомментировала так: "Это лишь заголовок, а что будет под этим заголовком, какая там будет обложка, это определяет сам человек. Люди подходят к этим инсталляциям, и я говорю: покреативьте, у вас есть возможность не только познакомиться со мной, но и стать частичкой Вселенной, которую я создаю каждый раз!"

Злата Шамшура, Леся Сапожникова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV

Фото: инстаграм, sheidlina