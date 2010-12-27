Дети блокадного Ленинграда будут считаться ветеранами

В Санкт-Петербурге приняли решение уровнять детей блокадного Ленинграда с ветеранами.

Комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента одобрила идею, которая приравнивает детей блокадного Ленинграда к ветеранам Великой Отечественной войны.

Отметим, что сейчас к ветеранам ВОВ относятся только жители блокадного Ленинграда, прожившие в осажденном городе свыше четырех месяцев. Однако есть и те, кого эвакуировали ранее. Депутаты выступили с инициативой снять ограничение, чтобы все несовершеннолетние жители блокадного города имели такие же права.

Авторами законопроекта являются Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова и Дмитрий Тугов. Парламентарии предлагают внести поправки в законы "О ветеранах" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Каждый год в Санкт-Петербурге умирает более 10 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщили депутаты Петербурга.