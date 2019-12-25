В "Пулково" отменили 10 рейсов в воскресенье

Среди рейсов только один внутренний.

В воскресенье, 23 августа, в петербургском "Пулково" стало известно, что в список отмененных попали всего 10 рейсов. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Так, среди отмененных рейсов оказался только один внутренний: в Череповец. Остальные рейсы должны были доставить пассажиров за границу: в Анталью, Бодрум, Минск, Стокгольм, Амстердам. Отмечается, что большинство из них были запланированы до введения ограничений. Пассажиры были уведомлены об изменениях в графике.

Ранее мы писали, что в воскресенье в Петербурге ожидают вывозной рейс из Душанбе.

Фото: pixabay