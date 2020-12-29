В Краснодаре отменили рейсы в Петербург из-за сильного снегопада

В Краснодаре из-за погодных условий отменили рейсы в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на официальной странице "ВКонтакте".
Известно, что из-за штормового предупреждения аэродром закрыли на прилет и вылет до 21:00. Самолет в Петербург должен был вылететь в 20:25. Однако рейс перенесли на 01:50 ночи.
Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов смогут переоформить на другой борт.
Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается долгожданное потепление.
Фото: pixabay
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