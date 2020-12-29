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В Краснодаре отменили рейсы в Петербург из-за сильного снегопада
Сегодня, 13:40
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IRINA_CHALKINA

В Краснодаре отменили рейсы в Петербург из-за сильного снегопада

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Он вылетит в 01:50 вместо 20:25.

В Краснодаре из-за погодных условий отменили рейсы в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на официальной странице "ВКонтакте".

Известно, что из-за штормового предупреждения аэродром закрыли на прилет и вылет до 21:00. Самолет в Петербург должен был вылететь в 20:25. Однако рейс перенесли на 01:50 ночи.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов смогут переоформить на другой борт. 

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается долгожданное потепление.

Фото: pixabay

Теги: краснодар, отменили рейсы, погода, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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