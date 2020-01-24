Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан.

Все виды пенсий на российской территории будут повышены на российской территории в 2027 году, однако сроки и механизмы таких социальных выплат со стороны государства местному населению будут определены с учетом актуальной экономической ситуации. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года. Людмила Иванова-Швец, эксперт

Эксперт добавила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости для граждан могут быть скорректированы федеральными властями. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа. Она намечены на 1 февраля и 1 апреля. Однако порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на первое апреля. В течение годы следует ждать перерасчета доплат в отношении ряда категорий населения. В частности, речь идет о бывших шахтерах и пилотах. Дополнительно с 1 августа 2027 года в стране предусмотрен также плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. А в октябре пенсии военнослужащих увеличатся за счет плановой индексации.

Накопительные пенсии россиян с 1 августа увеличатся на 17,3%.

Фото: Piter.tv