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Все тесты на коронавирус в "Краснодаре" дали отрицательный результат

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Игроки начнут подготовку к возобновлению сезона.

Все игроки футбольного клуба "Краснодар" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды. 

Также инфекцию не обнаружили ни среди тренерского штата, ни среди персонала клуба. Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что среди игроков петербургского клуба инфицированных нет

Не всем командам удалось избежать инфицирования своих футболистов. Недавно стало известно о положительном результате у полузащитника "Спартака" Зелимхан Бакаев, а до этого вирус нашли также форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Напомним, что сезон РПЛ возобновится 21 июня

Видео: ФК "Краснодар" 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт, Футбол в России и Европе,

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