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Нападающий «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом

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Игрок выступает за клуб с 2017 года.

Перуанский игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об СМИ сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

По его словам, в данный момент игрок находится в Москве. Пока футболиста не госпитализировал и ждет рекомендации медиков. Остальные игроки московской команды по словам Мещерякова "в порядке". 

Фарфан присоединился к "Локомотиву" в 2017 года. В составе столичного клуба он выиграл чемпионат России, два национальных кубка и Суперкубок страны. 

Напомним, что сезон РПЛ возобновится 21 июня

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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