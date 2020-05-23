Игрок "Спартака" Бакаев заразился коронавирусом

Также выяснялось, что другой игрок команды переболел во время самоизоляции.

Тесты на коронавирус у двоих игроков московского "Спартака" показали отклонения от нормы, сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

По итогам тестирования выяснялось, что полузащитник Зелимхан Бакаев инфицирован COVID-19. Болезнь проходит у футболисты бессимптомно. Игрока поместили на карантин. Решение о его выступлениях будут приняты по истечению 14 дней, когда он вновь сдаст анализы.

Вторым игроком о котором идет речь является полузащитник Роман Зобнин. Его тест показал наличие антител, что говорит о том, что игрок уже переболел инфекцией. Сообщается, что футболист перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. После дополнительного обследования игрок сможет приступить к тренировкам в общей группе.

Напомним, что сезон РПЛ возобновится 21 июня.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow