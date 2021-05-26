Все организации и предприниматели Ленобласти автоматически переходят на единый налоговый счёт

Деньгами на едином налоговом счёте можно свободно распоряжаться, пока их не зачислили в счёт налогов и сборов.

С 1 января 2023 года все организации и предприниматели Ленинградской области автоматически переходят на единый налоговый счёт. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

С 1 января оплачивать налоги будет проще – вместо заполнения множества разных платёжек будет достаточно внести деньги на единый налоговый счёт. Он автоматически будет доступен для всех налогоплательщиков — как юридических, так и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Роман Марков, председатель комитета финансов

Деньгами на едином налоговом счёте можно свободно распоряжаться, пока их не зачислили в счёт налогов и сборов.

Подробнее о едином налоговом счёте можно узнать на промостранице "Единый налоговый счет" и сервисе ФНС России "Часто задаваемые вопросы" в разделе "Единый налоговый счет".

Фото: pxhere.com