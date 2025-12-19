Все акции Ленфильма полностью перейдут в собственность Петербурга

Правительство утвердило передачу киностудии городу в течение четырех месяцев.

Сто процентов акций киностудии "Ленфильм" будут переданы в собственность Санкт-Петербурга в установленный правительством срок. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Росимущество обязано в течение четырех месяцев передать все акции киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга. Документ датирован 27 января и размещен на официальном портале опубликованных правовых актов.

Распоряжение предусматривает передачу ста процентов акций предприятия региону. Исполнение поручения возложено на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Отмечается, что правовая основа для передачи была сформирована ранее. Указ о передаче киностудии в собственность города был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным второго декабря 2025 года.

После завершения процедуры Санкт-Петербург станет единственным владельцем акций "Ленфильма". Срок реализации распоряжения ограничен четырьмя месяцами со дня его подписания.

Ранее мы сообщили о том, что новогоднюю программу "Ленфильма" посвятят легендарному фильму "Снежная королева".

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"