Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Подчёркивается, что решение принято в соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан. Однако правительство будет выполнять свои функции до формирования нового кабинета министров.
Временным руководителем правительства региона будет зампредседателя республиканского кабмина Абдулпатах Амирханов.
Ранее в Карачаево-Черкесии и Дагестане были ликвидированы две экстремистские ячейки.
Фото: pixabay.com
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