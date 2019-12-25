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Врио главы Дагестана Меликов заразился коронавирусом
Сегодня, 10:38
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matveyvn

Врио главы Дагестана Меликов заразился коронавирусом

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Он соблюдает все рекомендации врачей.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Об этом рассказал руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции.

Низами Гаджибалаев, руководитель пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана

По его словам, Меликов соблюдает все рекомендации врачей и чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 23 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: pixabay.com

Теги: дагестан, коронавирус, меликов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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