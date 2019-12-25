За сутки от коронавируса в России излечилось 25 748 человек.

В России зафиксировано 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 162 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 4 685. Далее идут Санкт-Петербург — 3 421, Московская область — 1005, Нижегородская область — 457, Свердловская область — 388.

За сутки от коронавируса в России излечилось 25 748 человек. За весь период — 1 660 419.

За минувшие сутки скончалось 507 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 37 538 человек.

Отмечается, что у 21,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что Александр Ширвиндт госпитализирован с COVID-19.