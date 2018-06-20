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Врио директора "Мостотреста" назначен Андрей Кочин
Сегодня, 8:13
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lesjasap

Врио директора "Мостотреста" назначен Андрей Кочин

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Надолго задерживаться в данной роли мужчина не планирует.

Петербуржец Андрей Кончин стал исполняющим обязанности директора ГБУ "Мостотрест". До назначения он работал на посту заместителя генерального директора главного инженера.

Ранее должность покинул бывший начальник организации Александр Бурносов. Представители компании отметили, что мужчина будет руководителем до того момента, пока не выберут нового директора.

на данный момент трудовой договор с Кочиным закончился. Стороны не планируют продлевать контракт по обоюдному согласию.

Фото: пресс-служба  ГБУ "Мостотрест".


 

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Теги: андрей кочин, врио директора мостотреста, мостотрест
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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