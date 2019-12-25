Врио Хабаровского края пожаловался на "скотское" отношение к пассажирам

Михаил Дегтярев завел TikTok-аккаунт, в котором будет освещать проблемы региона.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался на "скотское" отношение к пассажирам. Такое заявление чиновник сделал в собственном аккаунте в TikTok. В ролике, выпущенном для социальной сети он показал ситуацию, которая произошла на одному из местных автобусных маршрутов.

Ко мне часто обращаются с вопросами, почему меня нет в TikTok, ведь там сейчас вся молодежь. Поэтому я завел аккаунт в этой соцсети… Сразу говорю: приколов и флешмобов не будет. Только рассказы о жизни нашего края и о моих рабочих буднях. Михаил Дегтярев, врио Хабаровского края

В TikTok Дегтярев показал, как утром пришел на остановку общественного транспорта в селе Гаровка. Он спросил ожидающих автобус пассажиров о том, как часто ходит 123 автобус. Один из местных жителей отметил, что вчера последний автобус не пришел по расписанию.

Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода.

Фото: Pixabay.com