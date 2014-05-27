Время рассмотрения заявления на маткапитал уменьшится до пяти дней

Михаил Мишустин сообщил об изменениях в оказании поддержки семей.

Время рассмотрения государственными структурами заявлений на оформление материнского капитала будет сокращено вдвое - с 10 до пяти рабочих дней. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства страны Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании со своими заместителями в Москве. Чиновник указал, что обработка запросов граждан, а также также дополнительных документов по созданной заявке потребует значительно меньшего срока - 12 дней, а не 20, как есть сейчас.

Мы внесли ряд изменений и в правила его предоставления. Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до 5 рабочих дней. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

