Специалисты напомнили о том, что запрет на перелеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа и других.

Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 6 июня. Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Специалисты напомнили о том, что запрет на перелеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты других регионов. Так, в Росавиации предлагают Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

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Фото: Piter.tv