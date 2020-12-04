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Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 6 июня
Сегодня, 11:43
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Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 6 июня

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Специалисты напомнили о том, что запрет на перелеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа и других.

Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 6 июня. Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на Росавиацию. 

Специалисты напомнили о том, что запрет на перелеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты других регионов. Так, в Росавиации предлагают Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Ранее на Piter.tv: Кипр станет доступнее для российских туристов.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, ограничения, перелеты, перелеты на юг, самолеты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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