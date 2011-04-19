В Пулково задерживались самолеты

Какое-то время не садились рейсы из Ухты, Архангельска, Пекина и Шанхая.

Вечером 4 июня несколько самолетов кружили над Петербургом перед посадкой, передает сервис Flightradar24.

Как пишет "Фонтанка", какое-то время не садились рейсы из Ухты, Архангельска, Пекина и Шанхая. Самолет из первого города задержался на 15 минут, из второго – на 12 минут. А еще совершали круги авиалайнеры из Калининграда, Москвы, Уфы и Шарм-эш-Шейха.

Ранее мы сообщили о том, что в аэропорту Пулково на краткосрочной стоянке появилась зарядка для электромобилей. Станция "Розетка" оснащена тремя разъемами с мощностью от 22 до 80 кВт. Зарядка занимает 30 минут, получится обслужить свыше 60 машин ежедневно.

Фото: Piter.TV