В Пулково на краткосрочной стоянке появилась зарядка для электромобилей

Станция "Розетка" оснащена тремя разъемами с мощностью от 22 до 80 кВт.

В петербургском аэропорту Пулково появилась зарядка для электромобилей на краткосрочной парковке. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Теперь владельцы таких машин могут заряжать свои авто не только на универсальной стоянке P1. Станция "Розетка" оснащена тремя разъемами с мощностью от 22 до 80 кВт. Зарядка занимает 30 минут, получится обслужить свыше 60 автомобилей ежедневно.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург обошел Москву по стоимости зарядки электромобилей. В Северной столице цена за киловатт-час колеблется от 10 до 22 рублей, составляя в среднем 18 рублей. В Москве аналогичная услуга обходится дешевле – от 8 до 25 рублей при средней цене 16 рублей.

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