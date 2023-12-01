Петербург обошёл Москву по стоимости зарядки электромобилей

Зарядить электрический автомобиль в Петербурге стоит дороже.

Согласно данным сервиса 2ГИС, стоимость зарядки электромобилей в Санкт-Петербурге остается выше, чем в Москве. В северной столице цена за киловатт-час колеблется от 10 до 22 рублей, составляя в среднем 18 рублей. В Москве аналогичная услуга обходится дешевле — от 8 до 25 рублей при средней цене 16 рублей.

Как отмечает издание "Деловой Петербург", такая тенденция сохраняется уже не первый год. В 2024 году Петербург и вовсе возглавил рейтинг российских городов по дороговизне зарядки электрокаров со средним показателем 18,9 рубля за кВт•ч против 16,8 рубля в Москве.

По мнению Даниила Сиволожского, директора по развитию бизнеса компании "Зарядные станции "Яблочков"", разница в ценах объясняется несколькими причинами. В Петербурге действуют более высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса, а конкуренция среди операторов зарядных станций ниже, чем в столице. Кроме того, в Москве продолжает работать программа "Энергия Москвы", предусматривающая бесплатную зарядку на некоторых станциях, что снижает среднюю стоимость услуги для пользователей.

Ранее Piter.TV сообщал, что благодаря субсидиям петербуржцам снизят платежи за сжиженный газ.

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