Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о том, чем занимается во время карантина

Игрок занимается спортом, учит английский язык и проводит время с сыном.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков в прямом эфире в Instragram рассказал, как он поддерживает форму в условиях карантина, который был введен в клубе в связи с эпидемией коронавируса.

"Карантин провожу насыщенно. Подъем у меня начинается тогда, когда ребенок просыпается. У него свой режим. Потом я провожу время с ним до первого дневного сна. Пока он спит, я занимаюсь спортом, читаю, учу английский язык по плейлистам. В общем, провожу большую часть времени с ребенком. Также делаю упражнения с гирями, чтобы укреплять мышцы", - сказал Кержаков.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Михаил Кержаков провел восемь матчей. Четыре из них вратарь отыграл на ноль.

Ранее "Зенит" представил символическую сборную из самых результативных игроков в истории клуба.

Фото: fc-zenit.ru