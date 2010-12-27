Вратарь Юрий Лодыгин собирается покинуть "Зенит"

Он не стал продлевать контракт с командой.

Вратарь петербургской команды Юрий Лодыгин сообщил о своем возможном уходе из клуба, сообщил портал Sport24.

"С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом", – отметил футболист.

Лодыгин также рассказал, что у него есть варианты перехода. Главным футболист называет выбрать команду, где он будет действительно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

Напомним, Юрий Лодыгин перешел в "Зенит" из греческого "Ксанти" летом 2013 года. Вратарь провел за команду сине-бело-голубых всего один матч за минувший сезон, где "Зенит" проиграл 0:4 минскому "Динамо". Зимой футболист на правах аренды играл в команде "Олимпиакос", где вышел на поле в трех играх.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"