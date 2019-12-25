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Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился мнением о ситуации с коронавирусом
Сегодня, 19:51
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d_s_sarkisov

Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился мнением о ситуации с коронавирусом

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Его удивляет то, что люди скупают гречку и туалетную бумагу.

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу рассказал о том, как относится к ситуации с эпидемией коронавируса.

"Лично я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого я вообще не пойму, чисто русские люди. Чуть что случится - сразу в магазин все скупать. У меня все свежее: купил, поел - все", - сказал Максименко.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Александр Максименко провел 21 матч, семь из них - на ноль.

Ранее гендиректор "Ахмата" высказался о варианте обнулить сезон в РПЛ.

Фото: VK / @fcsm_official

Теги: александр максименко, российская премьер лига, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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