Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Испании

По информации британского издания Evening Standard, вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид Де Хеа оказал финансовую помощь Испании в борьбе с эпидемией коронавируса.
Футболист анонимно пожертвовал 300 тысяч евро властям Мадрида. О поступке Де Хеа рассказала президент автономного сообщества Мадрида Изабель Диас, поблагодарив вратаря в своем аккаунте в Twitter. В Испании зафиксировано около 58 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Давид Де Хеа провел 29 матчей, восемь из них вратарь отыграл на ноль.
Ранее стало известно, что клубы английской премьер-лиги предлагают отменить нынешний сезон.
Фото: VK / @championsleague
Обсуждение ( 0 )