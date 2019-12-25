Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Испании

Игрок сделал анонимное пожертвование.

По информации британского издания Evening Standard, вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид Де Хеа оказал финансовую помощь Испании в борьбе с эпидемией коронавируса.

Футболист анонимно пожертвовал 300 тысяч евро властям Мадрида. О поступке Де Хеа рассказала президент автономного сообщества Мадрида Изабель Диас, поблагодарив вратаря в своем аккаунте в Twitter. В Испании зафиксировано около 58 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Давид Де Хеа провел 29 матчей, восемь из них вратарь отыграл на ноль.

Ранее стало известно, что клубы английской премьер-лиги предлагают отменить нынешний сезон.

Фото: VK / @championsleague