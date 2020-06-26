Врачу из больницы Святого Георгия срочно требуется помощь

На борьбу с онкологическим заболеваем требуется 100 тысяч долларов. Для семьи медика это неподъемная сумма.

Врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову, страдающему от онкологического заболевания, требуется срочное дорогостоящее лечение. В Интернете идет сбор средств, сообщил "Петербургский дневник".

Александр Петров работает травмотологом-ортопедом в больнице уже 20 лет. Общий медицинский стаж составляет более 30 лет. Его супруга, Юлия Павлова, также является медицинским работником. Пара воспитывает двух детей.

О диагнозе ― остром В-лимфобластном лейкозе/лимфоме ― стало известно в ноябре 2019-го года. Врач прошел химиотерапию в ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России, однако это не дало нужного результата. Специалисты предлагают применить САR-Т-клеточную терапию, но высокотехнологичный метод в России для взрослых пока не применяется. Требуется дорогостоящее лечение за рубежом.

Лечение в Германии стоит 500 тысяч евро, в Израиле ― от 100 тысяч евро. Семье требуется собрать 100 тысяч долларов, при этом благотворительные фонды не оказывают поддержку для лечения взрослых пациентов за границей.

30 июня состоится благотворительный онлайн гала-концерт #helpДокторПетров с участием известных петербургских инструменталистов и международных оперных звезд. Хедлайнером станет группа "Сурганова & Оркестр".

Фото: vk.com/club196424136