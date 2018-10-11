Врачи вернули зрение полностью слепому пациенту

Пациент страдал пигментным ретинитом (ПР).

В медицинском журнале Nature Medicine опубликовали отчет об излечении пациента, который страдал пигментным ретинитом (ПР). Это болезнь, которая вызывает медленное ухудшение зрения и впоследствии полную слепоту.

Во всем мире, по информации в журнале, это заболевание имеется у 2 млн человек. Заболевание возникает из-за мутации в генах, которые отвечают за работу палочковидных фоторецепторов и конусообразных рецепторов.

Группа ученых-офтальмологов во главе с профессором офтальмологии в Университете Сорбонны и Университете Питтсбурга Хосе-Аленом Сахелем разработали методику при помощи белкового аденовируса CrimsonR. Он внедряется непосредственно в глаза. С помощью этого аденовируса ученые пытались заставить нейроны реагировать на свет и восстанавливать уничтоженные мутацией палочки и колбочки.

"ChrimsonR вызывает электрическую активность. Он трансформирует клетки и делает их способными поглощать свет, хотя требуется время — около четырех месяцев — чтобы клетки поглотили вирус и белок", — рассказал ученый.

Однако только с помощью ChrimsonR невозможно полностью восстановить зрение, необходим уход за глазами и ограниченное количество света. Дело в том, что солнечное излучение в больших дозах может быть для глаз токсичен.

Эксперимент ученый считает успешным, потому что 58-летний пациент начал различать некоторые предметы, смог подсчитать число белых полос на пешеходном переходе и определить, где находятся люди. До этого он мог различать только свет и его отсутствие.

Фото: pixabay