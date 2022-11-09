В Росприроднадзоре рассказали о состоянии зверя.

Слепая тигрица из Саратова хорошо перенесла операцию на один глаз. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала глава Росприродназдора Светлана Радионова. Чиновница отметила, что сейчас животное хорошо себя чувствует, за состоянием зверя наблюдают.

Контактна, в игривом настроении. В середине декабря планируется операция на второй глаз. Животное под присмотром профессионалов, так что прогнозы оптимистичные. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Глава профильного ведомства добавила, что ранее к властям поступали сообщения с просьбой помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова, которая еще тигренком оказалась в неволе. После того, как животное подросло, его пришлось запереть в сарае. Из-за отсутствия ухода зверь ослеп.

Путин сообщил о росте числа тигров в мире за 12 лет на 40%.

Фото и видео: Telegram / Светлана Радионова