Глава РФ рассказал об успехах стран в сохранении популяции дикой кошки.

Российский президент Владимир Путин сообщил о росте числа тигров в мире за 12 лет на 40%. Об этом глава государства упомянул в видеообращении к участникам международного форума по сохранению тигра, проводимого в рамках Восточного экономического форума. Политик уточнил, что за последние года численность данного вида животных заметно увеличилась. Однако жизнь популяции в отдельных странах все еще находится под угрозой. Политик напомнил коллегам о том, что новый форум представителей государств ареала тигра был запланирован еще 12 лет назад в Петербурге на первом в истории так называемом тигрином саммите.

Мы рады, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты. В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%. Вместе с тем, несмотря на все усилия, в ряде стран тигр все же исчез. Владимир Путин, президент РФ

В России выступают за укрепление международного сотрудничества, а также обмен опытом в данной сфере. Владимир Путин позитивно оценил деятельность индийских властей, Непала, Бутана и Китая, в которых популяции большой дикой кошки уверенно растут. Глава РФ уточнил, что в его стране в регионе дальневосточной тайги обитало около 390 взрослых особей амурских тигров, а сейчас вместе с котятами этот показатель возрос до 750.

Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию.

Фото и видео: Kremlin.ru