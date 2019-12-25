Врачи в стационарах Ленобласти будут работать вахтовым методом 

Им предоставят жилье и пропитание.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. Так, медицинские работники, которые будут лечить зараженных COVID-19 в специально созданных стационарах, начнут нести вахту. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам регионального главы, врачи будут обеспечены местом для сна и продовольствием непосредственно по месту работы.

Кроме того, Ленобласть активно закупает стратегический запас медикаментов, рекомендуемых Минздравом для борьбы с COVID-19. За ближайшие 10 дней необходимо создать резерв лекарств и средств защиты на два месяца, поэтому в ближайшие дни больницы не будут обеспечиваться масками и респираторами.

Ранее мы сообщали о том, что власти Ленобласти готовы ответить на все вопросы про коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области