Власти Ленобласти готовы ответить на все вопросы про коронавирус

Без внимания не останутся и вопросы на другие темы.

Во время эпидемии Жители Ленобласти могут адресовать властям любые вопросы, связанные с COVID-19. Об этом сообщил Александр Дрозденко в эфире "ЛенТВ24".

Подготовим ответы на все вопросы, которые не прозвучат в эфире, и обязательно ответим на все, что вас интересует. – пообещал региональный глава

Кроме того, Дрозденко заверил, что в условиях борьбы с коронавирусом власть будет придерживаться новых правил и не оставлять ни один вопрос граждан без ответа, даже если он не связан с эпидемией.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко проверил стерильность птицефабрики "Северная".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области