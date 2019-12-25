Власти Ленобласти готовы ответить на все вопросы про коронавирус

Во время эпидемии Жители Ленобласти могут адресовать властям любые вопросы, связанные с COVID-19. Об этом сообщил Александр Дрозденко в эфире "ЛенТВ24".
Подготовим ответы на все вопросы, которые не прозвучат в эфире, и обязательно ответим на все, что вас интересует.
– пообещал региональный глава
Кроме того, Дрозденко заверил, что в условиях борьбы с коронавирусом власть будет придерживаться новых правил и не оставлять ни один вопрос граждан без ответа, даже если он не связан с эпидемией.
Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко проверил стерильность птицефабрики "Северная".
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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