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Александр Дрозденко проверил стерильность птицефабрики "Северная"
Сегодня, 13:39
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Александр Дрозденко проверил стерильность птицефабрики "Северная"

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Работа сотрудников была оценена позитивно.

В среду, 1 апреля, губернатор Ленобласти прибыл в Кировский район, чтобы оценить соблюдение противоэпидемических мер на птицефабрике "Северная". Об этом сообщил "ЛЕНТВ24".

Глава региона остался доволен тем, как сотрудники контролируют стерильность производства. В некоторых помещениях губернатора и работников инкубатора разделяло защитное стекло. 

Отметим, что фабрика "Северная" признана самым крупным производителем мяса птицы как в Северо-Западном, так и Центральном регионах страны. Ежедневно на ней проходит отбор более 300 тыс. цыплят.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко напомнил участникам акции "Добрый сосед" о мерах безопасности.

Фото: ЛЕНТВ24

Теги: коронавирус, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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