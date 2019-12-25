Александр Дрозденко проверил стерильность птицефабрики "Северная"

Работа сотрудников была оценена позитивно.

В среду, 1 апреля, губернатор Ленобласти прибыл в Кировский район, чтобы оценить соблюдение противоэпидемических мер на птицефабрике "Северная". Об этом сообщил "ЛЕНТВ24".

Глава региона остался доволен тем, как сотрудники контролируют стерильность производства. В некоторых помещениях губернатора и работников инкубатора разделяло защитное стекло.

Отметим, что фабрика "Северная" признана самым крупным производителем мяса птицы как в Северо-Западном, так и Центральном регионах страны. Ежедневно на ней проходит отбор более 300 тыс. цыплят.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко напомнил участникам акции "Добрый сосед" о мерах безопасности.

Фото: ЛЕНТВ24