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Врачи в Ленобласти зарабатывают 83 тысячи рублей в месяц
Сегодня, 10:28
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KaterinaKono13

Врачи в Ленобласти зарабатывают 83 тысячи рублей в месяц

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Младшие же медицинские работники работники зарабатывают порядка 41 тысячи рублей в месяц.

Правительство Ленобласти заявило о выполнении майских указов президента РФ. Так, на сегодняшний день заработная плата врачей достигла значения в 83 тысячи рублей в месяц, младшие же медицинские работники работники зарабатывают порядка сорока тысяч рублей в месяц.

В правительстве также отметили, что данные показатели средние и в зависимости от того, в каком из районов области работает медик, они могут меняться, как в большую, так и в меньшую стороны. 

Также в регионе за год в два раза снизили смертность в результате ДТП. Этот показатель поставил 15,3 случая на 100 тыс. жителей.

Теги: зарплата врачей, ленобласть, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Выборг,

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