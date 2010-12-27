Врачи в Ленобласти зарабатывают 83 тысячи рублей в месяц

Младшие же медицинские работники работники зарабатывают порядка 41 тысячи рублей в месяц.

Правительство Ленобласти заявило о выполнении майских указов президента РФ. Так, на сегодняшний день заработная плата врачей достигла значения в 83 тысячи рублей в месяц, младшие же медицинские работники работники зарабатывают порядка сорока тысяч рублей в месяц.

В правительстве также отметили, что данные показатели средние и в зависимости от того, в каком из районов области работает медик, они могут меняться, как в большую, так и в меньшую стороны.