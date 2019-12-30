Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздничных выходных

Утром рекомендуется принять тёплый душ, а затем выпить зеленый чай с шоколадом.

Врачи назвали способы, как лучше вернуться к привычному режиму работы после праздников. Об этом сообщило РИА Новости.

Вечером перед работой не стоит засиживаться допоздна. Утром рекомендуется принять тёплый душ, а затем выпить зеленый чай с шоколадом. Всё это поможет запустить работу сосудистой системы. Часть пути до работы можно пройти пешком. В первый день не надо перегружать себя работой, а перенести на несколько дней позже.

Также не следует пренебрегать профилактикой заболеваний, так как коллеги во время отдыха могли подхватить инфекцию.

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Видео: YouTube/ CareerOneStop