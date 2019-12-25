Маска нужна только в местах массового скопления людей.

Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз. Об этом пишут "РИА Новости". Мнением поделилась врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

Она отмечает, что маска нужна только в местах массового скопления людей. На улице же она намокает и охлаждается, поэтому надевать её там не стоит.

Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Елена Белова, рач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы

Она напомнила, что если маска становится влажной, то её следует снять, выкинуть и надеть новую — сухую.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще обращаться к дерматологу из-за ношения масок.

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