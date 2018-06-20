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Московские врачи посоветовали не принимать подолгу ванну

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Долгое купание в ванне может негативно отразиться на сердце и сосудах.

Московские врачи посоветовали не принимать горячую ванну больше 5 минут. Об этом рассказал заведующий отделения помощи на дому поликлиники № 121 департамента здравоохранения столицы Василий Фролов.

Долгое купание в ванне может негативно отразиться на сердце и сосудах. По словам специалиста, температура воды может достигать 40 градусов. В ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут.

Однако длительное пребывание в воде также ускоряет процесс старения кожи. Не рекомендуется мыть голову ежедневно: нормальные по жирности волосы нужно мыть не более 2 раз в неделю. 

Видео: Piter.TV

Теги: ванна, департамент здравоохранения москвы, принятие ванны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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