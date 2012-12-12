Врачи пытаются спасти четвероклассника, упавшего с высоты в Колпине

В Колпинском районе врачи спасают мальчика, выпавшего из окна.

Как стало известно, около шести часов вечера 1 ноября десятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в Колпине. В настоящее время медики пытаются помочь ребенку. Состояние ребенка они оценивают как тяжелое.

Четвероклассника обнаружили лежащим у дома по Красной улице. Врачи определили у него травмы, характерные для падения с большой высоты. Эту догадку подтвердили местные жители, которые видели произошедшее. По словам свидетелей, мальчик упал с четвертого этажа.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства дела.