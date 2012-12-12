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Врачи пытаются спасти четвероклассника, упавшего с высоты в Колпине
Сегодня, 8:35
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lesjasap
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Врачи пытаются спасти четвероклассника, упавшего с высоты в Колпине

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В Колпинском районе врачи спасают мальчика, выпавшего из окна.

Как стало известно, около шести часов вечера 1 ноября десятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в Колпине. В настоящее время медики пытаются помочь ребенку. Состояние ребенка они оценивают как тяжелое.
 
Четвероклассника обнаружили лежащим у дома по Красной улице. Врачи определили у него травмы, характерные для падения с большой высоты. Эту догадку подтвердили местные жители, которые видели произошедшее. По словам свидетелей, мальчик упал с четвертого этажа.
 
Правоохранительные органы изучают обстоятельства дела.
Теги: колпино , красная улица , падение
Категории: Новости СПб

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