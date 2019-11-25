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nastya960
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Врач назвал симптомы дефицита витамина D

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Нехватка витамина D особенно ощущается зимой.

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.

На дефицит данного витамину могут указывать малоподвижность суставов в первой половине дня, боли в конечностях и костях, боли в кишечнике, потливость головы, увеличение веса, депрессивное состояние.

Нехватка витамина D особенно ощущается зимой. В это же время недостаток этого витамина повышает риск развития диабета, остеопороза, повышенного давления. Профессор для восполнения этого витамина посоветовал находиться на солнце 10-15 минут в день.

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян принимают витамины.

Теги: витамин, врач
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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