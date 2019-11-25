Врач назвал симптомы дефицита витамина D

Нехватка витамина D особенно ощущается зимой.

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.

На дефицит данного витамину могут указывать малоподвижность суставов в первой половине дня, боли в конечностях и костях, боли в кишечнике, потливость головы, увеличение веса, депрессивное состояние.

Нехватка витамина D особенно ощущается зимой. В это же время недостаток этого витамина повышает риск развития диабета, остеопороза, повышенного давления. Профессор для восполнения этого витамина посоветовал находиться на солнце 10-15 минут в день.

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