Военнослужащий проглотил звезду во время празднования присвоения нового звания

Как оказалось, это не случайность.

Капитан 3-го ранга проглотил звезду старшего капитана, инородное тело пришлось извлекать врачам Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, случай произошел на Дворцовой площади в окружении военнослужащих. 33-летний мужчина во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания "съел" звезду.

Оказалось, что того требует традиция: во время получения очередного звания офицер должен выпить стакан водки, в котором находятся звезды с погон, которые соответствуют званию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершился весенний призыв.

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