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Петербургские врачи оказали помощь женщине на борту самолета
Сегодня, 17:59
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Shdaria
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Петербургские врачи оказали помощь женщине на борту самолета

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Врачи из делегации Санкт-Петербурга пришли на помощь женщине прямо во время полета в самолете.

Во время полета до Южно-Сахалинска на борту самолета произошел инцидент с пассажиркой. Ей стало плохо прямо в самолете, однако петербуржские врачи оказали необходимую помощь женщине. Об этом сообщает "Петербургский Дневник"

В самолете женщина почувствовала себя плохо, но благодаря врачам из Санкт-Петербурга самолету не пришлось совершать экстренную посадку. Известно, что делегация из врачей отправилась на Сахалин. Там они будут принимать пациентов, а для коллег представят свои научные открытия. Более того, к делегации из Санкт-Петербурга присоединится Георгий Полтавченко.  

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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