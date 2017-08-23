Петербургские врачи оказали помощь женщине на борту самолета

Врачи из делегации Санкт-Петербурга пришли на помощь женщине прямо во время полета в самолете.

Во время полета до Южно-Сахалинска на борту самолета произошел инцидент с пассажиркой. Ей стало плохо прямо в самолете, однако петербуржские врачи оказали необходимую помощь женщине. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В самолете женщина почувствовала себя плохо, но благодаря врачам из Санкт-Петербурга самолету не пришлось совершать экстренную посадку. Известно, что делегация из врачей отправилась на Сахалин. Там они будут принимать пациентов, а для коллег представят свои научные открытия. Более того, к делегации из Санкт-Петербурга присоединится Георгий Полтавченко.