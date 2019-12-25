Врачи НИИ Джанелидзе спасли ногу пациенту

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе спасли ногу пациенту. Мужчине на ногу упала железная балка весом около пяти тонн. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
У пострадавшего был диагностирован перелом II степени, фрагментарный перелом обеих костей левой голени в верхней трети со смещением отломков.
Пациента экстренно прооперировали, медиками было выполнено наложение аппарата внешней фиксации (АВФ) на левую голень-бедро. Быстрая работа врачей поможет пациенту полностью восстановиться.
На данный момент мужчина переведен на отделение, где он продолжает лечение и восстановление.
Фото: Piter.tv
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