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Врачи НИИ Джанелидзе спасли ногу пациенту
Сегодня, 11:28
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Врачи НИИ Джанелидзе спасли ногу пациенту

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Мужчине на ногу упала железная балка весом около пяти тонн.

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе спасли ногу пациенту. Мужчине на ногу упала железная балка весом около пяти тонн. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

У пострадавшего был диагностирован перелом II степени, фрагментарный перелом обеих костей левой голени в верхней трети со смещением отломков.

Пациента экстренно прооперировали, медиками было выполнено наложение аппарата внешней фиксации (АВФ) на левую голень-бедро. Быстрая работа врачей поможет пациенту полностью восстановиться.

На данный момент мужчина переведен на отделение, где он продолжает лечение и восстановление.

Фото: Piter.tv

Теги: джанелидзе, нога, перелом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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