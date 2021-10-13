Врачи Петербурга рассказали о тяжёлой форме ковида у маленьких детей

У маленьких петербуржцев поднимается высокая температура до 40 градусов, сопровождающаяся лихорадкой, головной болью, интоксикацией.

Ежедневно в Филатовскую больницу поступают в среднем 49 человек, большинство из них несовершеннолетние петербуржцы. Их возраст в среднем 1 год и 2 месяца. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам заведующей инфекционным приемным отделением Детской городской больницы №5 имени Филатова Тамары Доник, из 49 поступивших детей 35-38 – с коронавиурсом. 4-6 юных пациентов – контактные, а остальные с ОРВИ.

Доник рассказала, что у детей "очень злой COVID". У маленьких пациентов поднимается высокая температура до 40 градусов, сопровождающаяся лихорадкой, головной болью, интоксикацией. При этом в больнице мало подростков. Также те, кто заболел, был не привит.

Фото: Piter.tv

