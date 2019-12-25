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Врачи Петербурга помогли трехлетней девочке вернуть слух
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Врачи Петербурга помогли трехлетней девочке вернуть слух

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Девочке придется пройти восстановление: слухо-речевую реабилитацию, занятия с сурдологом, сурдопедагогом.

Врачи петербургского НИИ ЛОР вернули трехлетней девочке вернуть слух. Они провели дорогостоящую операцию по установке кохлеарного импланта. Об этом рассказал 22 декабря вице-губернатора Олег Эргашев.

Девочке придется пройти восстановление: слухо-речевую реабилитацию, занятия с сурдологом, сурдопедагогом. Вице-губернатор поблагодарил директора НИИ ЛОР Владимира Дворянчикова и всех врачей, которые возвращают сотни малышей к нормальной жизни.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: врачи, операция, слух
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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