Врачи Петербурга помогли трехлетней девочке вернуть слух

Девочке придется пройти восстановление: слухо-речевую реабилитацию, занятия с сурдологом, сурдопедагогом.

Врачи петербургского НИИ ЛОР вернули трехлетней девочке вернуть слух. Они провели дорогостоящую операцию по установке кохлеарного импланта. Об этом рассказал 22 декабря вице-губернатора Олег Эргашев.

Девочке придется пройти восстановление: слухо-речевую реабилитацию, занятия с сурдологом, сурдопедагогом. Вице-губернатор поблагодарил директора НИИ ЛОР Владимира Дворянчикова и всех врачей, которые возвращают сотни малышей к нормальной жизни.

Фото: пресс-служба Смольного