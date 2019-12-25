Врачи Педиатрического университета удалили большую опухоль 9-летней девочке

Операция прошла успешно. Размеры опухоли составили 20х15 сантиметров.

Врачи Педиатрического университета удалили гигантскую опухоль 9-летней девочке. Ребёнка прооперировали 16 августа, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Как рассказали хирурги, в начале августа родители обратили внимание на уплотнение в области живота девочки. Ребёнка 7 августа госпитализировали в Детский городской многопрофильный клинический центр им. К. А. Раухфуса. Там у пациентки обнаружили опухоль левого яичника, было принято решение о переводе в отделение онкогематологии СПбГПМУ.

Сложнейшее вмешательство 16 августа выполнили заведующий хирургическим отделением №3 Сергей Передереев, заведующий онкогематологическим отделением Вячеслав Силков и детский хирург Александр Тихомиров. пресс-служба СПбГПМУ

Операция прошла успешно. Размеры опухоли составили 20х15 сантиметров. После гистологии врачи определят дальнейшую тактику ведения пациентки.

Ранее в Педиатрическом университете спасли 16-летнего юношу от ампутации ног.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)